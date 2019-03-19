Названы время и место прощания с режиссером Хуциевым

Прощание с легендарным российским кинорежиссером Марленом Хуциевым пройдет в четверг, 21 марта, в большом зале Дома кино, сообщили в Союзе кинематографистов России.

Представитель организации сообщил, что «в четверг в большом зале Дома кино в 11 часов начнется прощание с Марленом Мартыновичем Хуциевым», передает РИА «Новости».

Хуциев будет похоронен в этот же день, возможно, на Новодевичьем кладбище – с такой просьбой выступил Союз.

В свою очередь председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям в столичном парламенте Евгений Герасимов заявил, что Московская городская дума готова увековечить память Хуциева, в случае если такое предложение поступит от членов Союза кинематографистов.

Напомним, 19 марта умер старейший советский и российский кинорежиссер, народный артист СССР Марлен Хуциев. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера.

Хуциев – режиссер-постановщик фильмов «Градостроители» (1950), «Весна на Заречной улице» (1956), «Два Федора» (1958) «Застава Ильича» (1964), «Июльский дождь» (1966), «Был месяц май» (1970), «Алый парус Парижа» (1971), «Послесловие» (1983), «Бесконечность» (1991).