Путин выразил соболезнования в связи со смертью Хуциева

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Марлена Хуциева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что Путин «глубоко соболезнует в связи с кончиной Марлена Хуциева», передает ТАСС.

Напомним, 19 марта умер старейший советский и российский кинорежиссер, народный артист СССР Марлен Хуциев.

Хуциев – режиссер-постановщик фильмов «Градостроители» (1950), «Весна на Заречной улице» (1956), «Два Федора» (1958) «Застава Ильича» (1964), «Июльский дождь» (1966), «Был месяц май» (1970), «Алый парус Парижа» (1971), «Послесловие» (1983), «Бесконечность» (1991).