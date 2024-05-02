По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.0 комментариев
YouTube повторно удалил канал портала «Крым 24»
YouTube-канал сайта «Крым 24» снова удален этим американским видеохостингом, об этом сообщил сам информационный портал.
Хостинг объяснил удаление тем, что на канале якобы «грубо или многократно нарушались принципы сообщества», сообщил портал в своем Telegram-канале.
Указывается, что YouTube уже несколько раз блокировал канал или вводил ограничения на доступ к нему за передачу «Политотдел».
Напомним, на Западе подвергали цензуре портал «Крым 24» и до начала специальной военной операции на Украине.