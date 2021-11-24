Эксперт: Западные IT-гиганты нарушают право россиян на доступ к информации

«Вместо удаления опасного контента зарубежные интернет-платформы подвергают цензуре материалы российских СМИ, которые им просто не нравятся. Это политика двойных стандартов», – сказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Екатерина Мизулина, комментируя сообщение Роскомнадзора о полусотне случаев цензуры материалов российской прессы на иностранных сетевых площадках.

«Случаи цензуры со стороны иностранных IT-гигантов носят не случайный, а целенаправленный характер, так как случаев цензуры десятки. Это прямое нарушение Конституции и прав россиян на свободный доступ к информации, даже если она кому-то не нравится. Более того, это открытое информационное давление на российские СМИ», – отметила Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России.

«Зарубежные интернет-платформы используют политику двойных стандартов: вместо удаления запрещенного и опасного контента они зачастую направляют свою мощную систему на цензурирование материалов российских СМИ, которые не содержат никакой противоправной информации. При этом они не поясняют причин применения цензуры и блокировки данных СМИ», – отметила Мизулина.

«Являясь монополистами на рынке, они заставляют СМИ использовать их интернет-площадки для передачи информации. Получается, что сначала они привлекают пользователей на свои платформы, а затем применяют санкции в отношении тех СМИ, которые им просто не нравятся», – уточнила Мизулина.

Собеседница напомнила, что в России уже существуют законные механизмы по борьбе с такой ситуацией. «Для этих целей был принят закон о блокировке сайтов за цензурирование российских СМИ, а также закон о «заземлении» иностранных IT-гигантов, предусматривающий открытие ими юридических представительств на территории России. Этот закон заработает 1 января следующего года, и мы надеемся, что ситуация сильно изменится», – подытожила Мизулина.

Пресс-служба Роскомнадзора сообщила о том, что с 2020 года был зафиксирован 51 случай цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок. В 24 инцидентах фигурирует администрация видеохостинга YouTube, на втором месте соцсеть Facebook (13 случаев цензуры), в Instagram материалы российской прессы цензурировали 8 раз, в Twitter – 4, и по одному случаю было отмечено на площаке Google и в ТikTok.

По данным Роскомнадзора, чаще всего цензуре подвергались материалы отечественных СМИ (в частности, Sputnik, Anna News), осуществляющих вещание на международную аудиторию. Также случаи цензуры имели место в отношении официальных аккаунтов некоторых СМИ – крымской ГТРК «Таврида», сетевых изданий «Крым 24», «Политика сегодня» и других. Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин констатировал, что с 2020 года наблюдается резкий всплеск цензуры зарубежными интернет-компаниями российских СМИ, отечественным изданиям в принципе запрещают работать.

В ведомстве напомнили, что Конституция России гарантирует свободу массовой информации и накладывает запрет на цензуру. При этом в декабре 2020 года был принят закон, направленный на борьбу с цензурой со стороны иностранных интернет-платформ в отношении материалов российских СМИ, передает РИА «Новости».