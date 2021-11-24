Роскомнадзор рассказал о цензуре СМИ зарубежными площадками

Роскомнадзор зафиксировал с 2020 года 51 случай цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роскомнадзоре напомнили, что Конституция России гарантирует свободу массовой информации и накладывает запрет на цензуру. При этом в декабре 2020 года был принят закон, направленный на борьбу с цензурой со стороны иностранных интернет-платформ в отношении материалов российских СМИ, передает РИА «Новости».

«С 2020 года Роскомнадзор ведет учет фактов цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок (социальные сети и видеохостинги). На текущий момент зафиксирован 51 подобный инцидент: YouTube – 24; Facebook – 13; Instagram – 8; Twitter – 4; Google – 1; TikTok – 1», – сообщили в Роскомнадзоре.

По данным ведомства, чаще всего цензуре подвергались материалы отечественных СМИ (в частности, Sputnik, Anna News), осуществляющих вещание на международную аудиторию. Также случаи цензуры имели место в отношении официальных аккаунтов некоторых СМИ – ГТРК «Таврида», сетевых изданий «Крым 24», «Политика сегодня» и других.

Также в Роскомнадзоре отмечают, что зарубежные модераторы при блокировке материалов российских СМИ обычно не сообщают причину и ограничиваются заявлениями о нарушении правил сообщества той или иной площадки. С 2020 года Роскомнадзор направил цензорам 59 писем с требованиями о снятии ограничений доступа к заблокированным материалам и аккаунтам. Ограничения были сняты только в 17 случаях.

Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что с 2020 года наблюдается резкий всплеск цензуры зарубежными интернет-компаниями российских средств массовой информации, отечественным СМИ в принципе запрещают работать.