По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.0 комментариев
Киев сообщил о намерении запретить съемки территории Украины со спутников
Минобороны Украины собирается запретить съемку украинской территории со спутников, сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что Минобороны Украины собирается сотрудничать с одной из крупнейших спутниковых компаний для ограничения съемки, передает РИА «Новости».
Также в министерстве указали, что такой шаг делается из-за того, что Россия «может получить доступ к спутниковым снимкам компании через третьих лиц», а снимки могут быть использованы в военных целях.
Ранее в Пентагоне признали, что предпринимали попытки не допустить использования российской армией спутниковой интернет-связи Starlink, однако SpaceX не подчинилась требованиям американского ведомства.