В Эфиопии дали оценку действиям пилотов разбившегося Boeing

Пилоты разбившегося в Эфиопии лайнера Boeing 737 MAX следовали новым инструкциям производителя, однако это не спасло самолет от сваливания, говорится в отчете о предварительных причинах авиакатастрофы, обнародованном в четверг в Аддис-Абебе.

Министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес заявила, что предварительный отчет свидетельствует: пилоты Ethiopian Airlines следовали выпущенным Boieng и одобренным Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) инструкциям по действию в чрезвычайной ситуации, однако «несмотря на их усилия и соблюдение требований (...) они не смогли удержать самолет от сваливания», передает ТАСС.

Гендиректор авиакомпании Теволде Гебремариам заявил, что «пилоты продемонстрировали высокий уровень профессионализма в этой чрезвычайно тяжелой ситуации».

«Мы гордимся ими», – отметил он.

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Ранее крушение Boeing в Эфиопии связали с птицей. До этого СМИ сообщали, что причиной катастрофы стал сбой в работе MCAS (системы улучшения характеристик маневренности).

Напомним, Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines со 157 пассажирами на борту потерпел крушение 10 марта в Эфиопии.