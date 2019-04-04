Крушение Boeing в Эфиопии связали с птицей

Эфиопский авиалайнер Boeing-737 MAX 8 разбился после столкновения с птицей или другим посторонним объектом, пишут СМИ.

ABC со ссылкой на источники утверждает, что столкновение повредило прибор, который определяет угол крыла по отношению к горизонтальному потоку воздуха. Это привело к тому, что сработала система защиты от сваливания. В результате произошло крушение авиалайнера, передает ТАСС.

Напомним, СМИ сообщали, что причиной катастрофы стал сбой в работе MCAS (системы улучшения характеристик маневренности).