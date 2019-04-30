Порошенко отреагировал на официальное оглашение результатов выборов

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на оглашение ЦИК официальных результатов президентских выборов, заявив, что был счастлив исполнять обязанности лидера «великой нации».

Порошенко написал в своем Telegram-канале: «Спасибо украинскому народу, что он подарил мне большое счастье быть лидером этого государства и этой великой нации».

Тем временем глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук на брифинге после обнародования официальных результатов выборов заявила, что два иска относительно «бездеятельности» комиссии при подведении итогов голосования были поданы в Шестой апелляционный административный суд Киева, но они были отклонены, передает РИА «Новости».

«И сегодня мы имеем информацию, которая позволяет перейти к протоколу о результатах голосования 21 апреля», – добавила она.

Слипачук уточнила, что оба иска касались «бездеятельности ЦИК относительно неподведения итогов голосования на основании данных, полученных электронным путем», и напомнила, что «голосование подводится на основании (бумажных) протоколов».

Она заявила также, что на решения судов апелляции со стороны истцов поданы не были, поэтому преграды для оглашения официальных результатов, «которые могли бы иметь влияние на количественные итоги голосования», отсутствовали.

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Ранее во вторник ЦИК Украины озвучил окончательные данные по результатам президентских выборов.

Стало известно, что Зеленский набрал во втором туре президентских выборов на Украине 73,22% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.

Таким образом, Владимир Зеленский официально объявлен победителем президентских выборов на Украине.

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