Эксперт из Британии признал российские атомные технологии самыми передовыми

Экс-председатель специального комитета по энергетике и изменению климата палаты Общин британского парламента Тим Йео заявил, что Россия обладает самыми совершенными в мире технологиями в атомной энергетике, в то же время эти технологии надежные и проверенные.

«У России передовые ядерные реакторы по сравнению с остальными поставщиками», – отметил Йео в интервью саудовскому онлайн-изданию Sabq, передает РИА «Новости».

«Россия является ведущим экспортером своих ядерных технологий, она занимает более 50% мирового рынка», – добавил он.

Йео отметил, что после больших проблем в сфере строительства АЭС, с которыми столкнулись Франция и США, есть три основных кандидата, «на которых можно сделать ставку в этой области» – Россия, Китай и Южная Корея.

«Все они предлагают хорошие и передовые технологии. При этом необходимо принимать во внимание ряд аспектов, которые отличают их друг от друга», – добавил эксперт.

«Что касается российских технологий, то они более надежные и проверенные, но могут быть дороже, чем восточноазиатские технологии. Китайцы могут предложить более привлекательные соглашения с экономической точки зрения. Россияне, вероятно, будут продвигать возможности локализации цепочки поставок, а также предоставят полную программу обучения для местных сотрудников и операторов. Другие поставщики не могут предложить базовый пакет услуг, подобный российскому», – сказал Йео.

В России в 2016 году был пущен энергоблок №1 Нововоронежской АЭС-2 с реакторной установкой ВВЭР-1200, которая соответствует самым современным требованиям эффективности и безопасности. В 2018 году начал работу первый блок Ленинградской АЭС-2 также с реактором ВВЭР-1200. Такой же реактор был пущен в марте нынешнего года на блоке №2 Нововоронежской АЭС-2.

Сейчас портфель зарубежных проектов Росатома включает 36 блоков АЭС в разных странах мира, шесть блоков сооружается в России.

Росатом – единственная в мире атомная компания, обладающая компетенциями по всем направлениям использования атомной энергии, на всех этапах жизненного цикла атомных объектов.

Комплексное предложение Росатома своим зарубежным заказчикам заключается в том, что госкорпорация готова создавать в отдельных странах целые атомные отрасли, реализуя не только проекты по строительству и обслуживанию исследовательских реакторов и энергоблоков АЭС, но и совместные научно-исследовательские проекты, помогать готовить национальные кадры для атомной энергетики, содействовать в области ядерной и радиационной безопасности, содействовать в создании необходимой нормативно-правовой базы.