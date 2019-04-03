Теракт в детском саду предотвратили во Франции

Во Франции задержали двух мужчин по подозрению в подготовке теракта в детском саду.

По данным BFMTV, арест одного подозреваемого был произведен в департаменте Сена и Марна. Второго мужчину задержали в Париже, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Europe 1. Оперативные действия проводились сотрудниками Главного управления внутренней безопасности страны.

Один из мужчин признался, что собирался приобрести оружие, взять заложников в одном из детских садов, а затем убить сотрудников полиции, пишет ТАСС.

Подозреваемый заявил, что чувствует себя «духовным сыном» экстремиста Мохаммеда Меры, который совершил нападения на французских военных и на еврейскую школу в 2012 году.

Однако в ходе обыска признаков принадлежности к исламистам обнаружено не было. Планы мужчины в полиции связывают с психическими отклонениями.

Преступникам предъявлено обвинение в «террористическом преступном объединении». Они находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что жертвами терроризма в XXI веке стали почти 2 тыс. граждан ЕС.

Напомним, в декабре прошлого года во французском Страсбурге рядом с рождественским рынком была открыта стрельба. Нападавший скрылся с места происшествия. Власти Франции рассматривают нападение как теракт. Позже глава МВД Франции Кристоф Кастанер подтвердил, что предполагаемого стрелка Шерифа Шеката ликвидировали в ходе спецоперации.