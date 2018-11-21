Ликвидирован страсбургский стрелок

В Страсбурге, где во вторник устроили стрельбу на рождественской ярмарке, проводится новая полицейская операция, слышны выстрелы, сообщают СМИ.

Над районом Мено барражирует полицейский вертолет, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

BFM сообщает, что полицейская операция проводится в квартале Нойдорфе, где вырос Шериф Шекатт, устроивший стрельбу на ярмарке.

France Info утверждает, что Шекатт ликвидирован в ходе спецоперации полиции, передает РИА «Новости».

Сообщается, что он укрывался на одном из складов в квартале Мэно. Он был убит после того, как вступил в перестрелку с полицейскими. Никто из стражей порядка не пострадал.

Напомним, вечером вторника во французском Страсбурге рядом с рождественским рынком произошла стрельба. Нападавший скрылся с места происшествия. Власти Франции рассматривают нападение как теракт.