Познер сказал, где надо похоронить Ленина

Телеведущий Владимир Познер выразил мнение, что тело Владимира Ленина следует захоронить там, где просил сам вождь революции – рядом с могилой его сестры в Санкт-Петербурге.

«Что касается Ленина: это вообще трагическая фигура. … Он действительно хотел, чтобы Россия стала совсем другой, великой, демократической и социалистической. Но в результате ведь получился ужас», – заявил Познер, слова которого приводятся на его сайте.

Он призвал захоронить тело Ленина. «Я думаю, и то, что он выставлен как мумия… Ну, понимаете, я не христианин, поскольку я атеист, но все-таки это совсем не по-христиански. Человек умер, ну, похороните его. Что его выставляете напоказ. Тем более, что это же не он, это уже вообще непонятно что. Так что я был бы, конечно, за то, чтобы его похоронить там, где он просил – рядом с могилой его сестры в Питере. И это был бы правильный шаг. Конечно, Зюганов и компания будут кричать по этому поводу караул. Им это совершенно все равно на самом деле», – добавил телеведущий.

Он также выразил мнение, что России не помешала бы аккуратная декоммунизация. «Во многих городах, в том числе и в Москве, до сих пор есть проспекты Ленина, улицы Ленина. Это же есть? Если вы посмотрите на здание МИДа, то там символ какой? Серп и молот. То есть мы живем какой-то двойственной жизнью. Тут есть какая-то психическая штука. У нас Санкт-Петербург – Ленинградская область. Екатеринбург – Свердловская область. Странно, нет?» – задался вопросом Познер.

По его словам, «надо было бы, чтобы президент и соответствующие люди собрались и подумали над этим вопросом». При этом телеведущий подчеркнул, что «это надо сделать очень деликатно».

«Я абсолютно глубоко убежден в том, что пока мы не избавимся от этого, нам очень трудно будет стать, ну, как вам сказать, современной страной. Очень трудно, когда в голове сидят некоторые такие странные представления», – добавил Познер.

Вопрос захоронения Ленина обсуждается в обществе уже много лет. В 2017 году глава Чечни Рамзан Кадыров предлагал захоронить тело Владимира Ленина, на что глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал всех «успокоиться» и заявил, что «Ленин захоронен в соответствии с национальными традициями и православными обычаями», поскольку тело «вождя мирового пролетариата» находится на два метра ниже уровня земли. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, так ли это.

Между тем, президент Владимир Путин сравнил коммунизм с христианством, а помещение Владимира Ленина в мавзолей – с почитанием мощей святых.