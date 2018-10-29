Действительно ли Ленин уже захоронен по православным канонам?

Неожиданное заявление сделал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Ленин захоронен в соответствии с национальными традициями и православными обычаями», – сказал «главный коммунист всея Руси». Он объяснил это тем, что тело Ленина находится на два метра ниже уровня земли.

Так ли это на самом деле?

«Нет, Ленин похоронен не по православным обычаям», – пояснил газете ВЗГЛЯД протоиерей Олег Стеняев, православный миссионер, богослов и писатель. «Вождь мирового пролетариата» и основатель советского государства не был отпет, не был предан земле, не был зарыт. «Смысл зарывания в землю в том, что человек должен вернуться в состояние предсуществования, – подчеркивает священник. – Из праха земного человек должен вернуться в прах – в состояние предсуществования. А тут все сделано для того, чтобы он не вернулся в это состояние. Сказано в Библии «прах ты и в прах возвратишься». А здесь искусственно удерживается процесс разложения тела».

Напоминания о том, что «забальзамированное тело Ленина покоится в гробе-саркофаге на глубине 2 метров под землей», говорит лишь о том, что это захоронение не противоречит нынешнему российскому закону «О похоронном деле». Но с точки зрения православия (и любой другой монотеистической традиции) выставление забальзамированного тела на всеобщее обозрение выглядит по меньшей мере нетипичным.

В КПРФ любят ссылаться на то, что забальзамированное тело русского хирурга Николая Пирогова также хранится с 1881 года в открытой для доступа усыпальнице. Действительно, на сей счет было получено разрешение Священного Синода с формулировкой: учтя заслуги как примерного христианина и всемирно известного учёного, не предавать тело земле, а оставить его нетленным, «дабы ученики и продолжатели благородных и богоугодных дел Н. И. Пирогова могли лицезреть его светлый облик».

Но это был единственный такой случай в практике Русской церкви, и нетрудно заметить, что в случае с Лениным никакого «разрешения» – ни у гонимой большевиками патриаршей церкви, ни даже у обновленцев – не спрашивали.

Что же до сравнения мумифицированного тела Ильича с мощами святых, то и это сравнение выглядит неверным, опять-таки с точки зрения православной традиции. «Святых зарывают в землю, потом отрывают и смотрят. Даже по цвету костей, например, на Афоне определяют, стал человек святым или не стал. Но это все равно проходит через закапывание в землю»¸ – пояснил о. Олег Стеняев.