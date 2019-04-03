Василию Уткину брызнули «черемухой» в лицо

Спортивный комментатор Василий Уткин сообщил, что неизвестный брызнул слезоточивым газом ему в лицо.

Уткин сообщил в Telegram, что после тренировки футбольной команды «Эгриси» ему «брызнули неизвестной х*** в лицо». Комментатор пояснил, что «это время и место», где его «легко застать», так как бывает он там «практически всегда».

Нападавшего Уткин описал как «молодого парня в капюшоне, серая худи под курткой».

Атаковали комментатора «перед выходом из Локо-Спорт, у машины, в темноте», причем нападение снималось на камеру телефона.

Позднее Уткин уточнил, что в лицо ему брызнули «черемухой» (хлорацетофеноном), попали в левый глаз.

«Вскользь. Мазила», – заявил Уткин.

По его словам, «может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть». Уткин предположил, что это может быть связано сказанным на его YouTube-канале.