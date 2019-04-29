Европейцам пообещали ежегодную экономию на газе в 8 млрд евро

Получив доступ к газопроводу «Северный поток – 2», европейские граждане смогут сэкономить порядка 8 млрд евро в год за счет снижения цены на голубое топливо на 13%, сообщили в пресс-службе компании – оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«Если газопровод будет построен к концу 2019 года и введен в эксплуатацию в 2020 году, европейские семьи получат доступ к источнику газа с более низкой себестоимостью и сэкономят 8 млрд евро в год», – передают «Известия» сообщение компании.

К середине апреля уложено более 1 тыс. километров двух ниток газопровода. Строительство продолжается в России, Финляндии, Швеции и Германии. К апрелю 2019 года Дания осталась единственным из пяти государств, так и не выдавшим разрешение на строительство газопровода в Балтийском море. Остальные участники сделали это еще к середине 2018 года.

Оператор «Северного потока – 2» подчеркнул, что затягивание запуска не выгодно никому, так как отсутствие доступа к ресурсам недорогого природного газа повысит уровень цен на голубое топливо по всей Европе. Подчеркивается, что за каждый день задержки рядовые граждане и промышленные предприятия будут вынуждены платить 20 млн евро.

Ранее сообщалось, что газопровод «Северный поток – 2» может сделать газ в Евросоюзе на 13% дешевле к 2020 году.

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