Житель Петербурга подорвался на мине времен войны

На Октябрьской набережной на юге Санкт-Петербурга в воскресенье произошел взрыв – мужчина собирал металлолом и подорвался на мине, сообщают СМИ.

Мужчина исследовал акваторию у берега в поисках металлолома, когда прогремел взрыв. Он остался жив, но получил серьезные травмы, сообщает «Пятый канал», когда что-то сдетонировало.

«Фонтанка» сообщает, что инцидент произошел в Невском районе Петербурга около 15.30 за кафе восточной кухни «Причал 17». Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. На месте находятся взрывотехники.

Telegram-канал Mash на Мойке сообщает, что мужчина наступил на мину. Он тяжело ранен, лишился руки, повреждено лицо и ноги.

В администрации Невского района Петербурга подтвердили инцидент, сообщив, что, предположительно, взорвалась мина времен Великой Отечественной войны, передает ТАСС.