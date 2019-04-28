Житель Петербурга подорвался на мине времен войны

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28 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:11  |  vz.ru
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Причина загрязнения российской нефти оказалась невероятной

Маловероятная версия названа причиной загрязнения российской нефтиФото: Александр Саверкин/ТАСС
С российской нефтью случилось нечто уникальное – против ее качества совершена самая настоящая диверсия. По крайней мере, именно так утверждает российский оператор нефтепровода «Дружба», компания «Транснефть». Там заявляют, что загрязнение нефти в трубопроводе произошло умышленно. Насколько убедительной выглядит эта версия? Подробности...
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Украинцам могут дать шанс стать ближе к России

Украинскому паспорту все сложнее конкурировать с паспортами соседних странФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Владимир Путин заявил, что в Москве задумались об упрощенной выдаче российских паспортов всем украинцам, а не только из провозглашенных республик Донбасса. Выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР президент России упростил на этой неделе. Он назвал сумму, которая потребуется для выполнения соцобязательств перед жителями Донбасса. Насколько привлекателен российский паспорт для украинцев и сколько человек захотят получить его? Подробности...
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Операция «на запредельных режимах» спасла девятилетнего мальчика

Российские трансплантологи впервые в мире пересадили ребенку одновременно легкие и печеньФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Российские врачи готовятся выписать из больницы первого ребенка в мире, которому было одновременно пересажено три донорских органа. Зарубежные трансплантологи трижды пытались провести подобную операцию у детей этой возрастной группы, но все заканчивалось неудачно. Как российские врачи достигли такого успеха и почему он настолько важен? Подробности...
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Запад перестал ценить своих мертвых

Похороны на Западе стали индикатором реальной ситуации в экономикеФото: Jim Young/Reuters
На Западе традиционные похороны становятся привилегией богачей. За последние годы только в США бюро ритуальных услуг задрали цены в 2,5 раза. Аналогичная ситуация складывается в ЕС. Ради экономии все больше европейцев выбирают варианты подешевле – кремацию, «скармливание» тел грибам или превращение усопших в цветочный компост. Не оскорбляют ли такие похоронные тренды человеческое достоинство живых и мертвых? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Русский паспорт все равно лучше

Дмитрий Ольшанский, публицист
Россия – заметно более благополучная страна, чем некоторые ее соседи: своим простым рублем пережмет механически скопированную из двадцатого века «свободу», которую больше не хотят оплачивать ни американцы, ни европейцы. Подробности...
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Крест по силам

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Перед Пасхой сгорел величественный Нотр-Дам. На католическую Пасху прогремели взрывы на Шри-Ланке. Кто-то поучительно размахивает пальцем – это Бог воздает отступникам за грехи. Глупости. Если и Он, то не воздает, а испытывает. Подробности...
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Осень украинской русофобии

Глеб Простаков, журналист
Принятый украинской Радой «антирусский» закон – не о развитии украинского языка, а именно о запрете русского. И еще – о победе сельского сознания над городским. У этого закона нет никаких других подоплек, кроме политической. Подробности...
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            Житель Петербурга подорвался на мине времен войны

            28 апреля 2019, 16:28

            Текст: Сергей Гурьянов

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            На Октябрьской набережной на юге Санкт-Петербурга в воскресенье произошел взрыв – мужчина собирал металлолом и подорвался на мине, сообщают СМИ.

            Мужчина исследовал акваторию у берега в поисках металлолома, когда прогремел взрыв. Он остался жив, но получил серьезные травмы, сообщает «Пятый канал», когда что-то сдетонировало.

            «Фонтанка» сообщает, что инцидент произошел в Невском районе Петербурга около 15.30 за кафе восточной кухни «Причал 17». Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. На месте находятся взрывотехники.

            Telegram-канал Mash на Мойке сообщает, что мужчина наступил на мину. Он тяжело ранен, лишился руки, повреждено лицо и ноги.

            В администрации Невского района Петербурга подтвердили инцидент, сообщив, что, предположительно, взорвалась мина времен Великой Отечественной войны, передает ТАСС.


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