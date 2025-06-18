Песков объяснил необходимость встреч Путина с западной прессой

Песков заявил о точности передачи слов Путина западной прессой при прямом общении

Tекст: Валерия Городецкая

В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Песков заявил: «Анализ показывает, что в большей своей части, когда речь идет о прямом общении с президентом, они не искажают, и такое общение вполне оправдано».

По его словам, разночтения возникают уже на этапе комментариев и переработки новостей комментаторами, передает ТАСС.

Песков отметил, что Россия приглашает представителей западных информагентств на встречи с президентом, чтобы донести точку зрения Москвы до западной аудитории. На таких мероприятиях также присутствуют журналисты из стран СНГ, восточных стран и стран коллективного Юга, однако крупнейшие западные агентства также получают приглашения.

Ранее Песков подтвердил участие журналистов из недружественных стран на встрече с Путиным.