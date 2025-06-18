Посол Бразилии объявил об отъезде из России

Экс-президент Шри-Ланки: Нам не хватает мирового порядка

Экс-президент Шри-Ланки Викрамасингхе: Нам не хватает мирового порядка

Tекст: Ирма Каплан

«Нам не хватает мирового порядка. Масштабы изменений выходят за рамки геополитики и геоэкономики. Большую роль стали играть негосударственные акторы, что зарождает новый миропорядок», – приводит слова Викрамасингхе Telegram-канал клуба «Валдай».

Он добавил, что Китай мешал Соединенным Штатам переформатировать мир, поэтому США постарались создать разделение в мире и развязали против Китая торговую войну.

«Санкции против России изменили обстановку в сфере энергоресурсов. Индо-Тихоокеанский регион стал очень важен с точки зрения торговли нефтью. Стратегия АСЕАН в отношении Индийского океана гласит, что это экстерриториальные воды, необходимо обеспечить безопасность морских путей», – отметил экс-президент Шри-Ланки.

Он указал на то, что БРИКС становится краеугольным камнем зарождающегося нового миропорядка.

«Пояс и путь» и Новый банк развития – это основа новой экономической реальности. Сейчас происходит сдвиг центра силы в сторону многополярного мира. «Большая семерка» уходит на свалку истории, и все большее значение приобретает «двадцатка». Мы будем сохранять Индийский океан как зону мира», – пообещал он.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. Его главная тема – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские и турецкие представители проведут переговоры на полях ПМЭФ. До этого стало известно, что президент России Владимир Путин намерен выступить на ПМЭФ 20 июня.

Кроме того, сообщалось, что во время ПМЭФ на территории Экспофорума установят современную систему противодействия беспилотникам.