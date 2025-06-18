В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.6 комментариев
Посол Бразилии объявил об отъезде из России
Посол Бразилии Родриго Соарес сообщил о завершении работы в Москве
Дипломат Родриго де Лима Баэна Соарес покинет пост главы бразильского посольства в России в течение ближайших недель после почти трех лет службы.
Посол объявил о завершении своей миссии, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.
По его словам, эти недели являются для него последними на посту главы бразильской дипмиссии в России. «Последние недели я занимаю эту важную для меня должность», – заявил Соарес на ПМЭФ.
Родриго де Лима Баэна Соарес занимает должность посла Бразилии в России с декабря 2021 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил на Петербургском международном экономическом форуме меры по развитию экономики страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил участие журналистов из недружественных стран во встрече с Путиным.