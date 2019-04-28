Пушков ответил Зеленскому про выдачу российских паспортов украинцам

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинцам якобы будут не нужны российские паспорта, так как Киев дает им «свободу слова и интернета».

«Если Зеленский выступает за свободу, то он не должен говорить за граждан Украины, что им нужно, а что не нужно. Они без него решат», – отметил Пушков в Twitter.

Сенатор напомнил, что многие жители провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик уже сделали этот выбор.

«Пусть лучше задумается о том, как выправить свою страну, иначе от желающих получить российский паспорт отбоя не будет», – посоветовал он Зеленскому.

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Ранее Зеленский заявил, что «не советует» России «зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины» российскими паспортами.

Президент России Владимир Путин в субботу сообщил, что Москва рассматривает возможность предоставления российского гражданства в упрощенном порядке не только жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а гражданам всей Украины.

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