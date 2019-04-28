Патриарх Кирилл призвал не бояться размышлений о смерти

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в преддверии Пасхи обратился к верующим.

Он раскритиковал «светскую» культуру, которая «боится даже размышлений» о том, что будет с человеком после смерти, передает РИА «Новости».

Патриарх заявил, что для неверующего сознания «это остается загадкой и неразрешимым вопросом», но христиане не боятся ответа на данный вопрос, так как «празднуют победу Христа над смертью, злейшим врагом человеческого рода».

Он призвал верующих «обнять любовью» ближних.

В своем традиционном обращении к тем, кто наблюдает торжественное богослужение в храме Христа Спасителя в телетрансляции, патриарх пояснил, что «распятие, которое стало символом спасения, само по себе было символом зла», но «Господь силою своей воскрес из мертвых, и зло стало почти иллюзорно». Верующие являются «сопричастниками великой победы» и не должны идти на «опасные компромиссы» со злом.

Патриарх призвал утверждать «добро и справедливость», чтобы она «наконец восторжествовала в нашем обществе».

Напомним, патриарх Московский и всея Руси возглавил торжественное богослужение в храме Христа Спасителя.