США назвали причины выхода из договора о торговле оружием

В Белом доме сообщили, что договор о торговле оружием не смог достичь поставленных перед ним целей.

«Договор не решает проблему безответственной продажи оружия. Он ограничивает только ответственные страны, а безответственным позволяет продолжать (свою политику). В настоящий момент 63 страны находятся полностью вне договора, включая крупных экспортеров оружия, таких как Россия и Китай», – говорится в заявлении Белого дома, передает РИА «Новости».

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из международного договора о торговле оружием.

«Президент Трамп защищает суверенитет нашей страны», – сообщил Белый дом. В администрации США подчеркивают, что договор используют для попыток отменить суверенные решения.

«Договор просто не требуется для того, чтобы США участвовали в ответственной торговле оружием. Америка продолжит соблюдать законы США», – сообщили в Белом доме.

Вашингтон провел ряд консультаций с союзниками по вопросу выхода из оружейного соглашения, отметили в Белом доме.