Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из международного договора о торговле оружием.

«Моя администрация никогда не ратифицирует Международный договор о торговле оружием... Я официально заявляю сегодня, что США отзовут свою подпись под этим совершенно вводящим в заблуждение соглашением», – заявил Трамп, передает РИА «Новости».

По словам американского лидера, вскоре в ООН будет отправлено уведомление о том, что США отказываются от этого соглашения.

Трамп подписал указание Конгрессу остановить процесс ратификации соглашения.

«Под моим управлением моей администрации мы никому не отдадим суверенитет Америки. Мы никогда не позволим иностранным бюрократам топтаться на Второй поправке (право на владение оружием)», – заключил президент.

Международный договор о торговле оружием – многосторонний договор, регулирующий международную торговлю оружием, оборот которого ограничен в соответствии со специальной конвенцией. Договор призван предотвратить незаконный оборот вооружений в мире. Он устанавливает новые стандарты для экспорта обычных вооружений, в том числе запрещает экспорт обычных вооружений в нарушение эмбарго и санкций, а также вооружений, которые использовались бы при совершении геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и терактов.

Договор был подписан сторонами в Нью-Йорке в 2013 году и вступил в силу в 2014 году. На сентябрь 2015 года договор подписали 130 государств и ратифицировали 74.

В 2015 году в МИД России сообщили, что Москва не присоединится к этому соглашению, поскольку считает его слишком слабым.