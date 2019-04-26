Познер: Сейчас стареют по-другому

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал ситуацию с тем, что современные 70-80-летние россияне исполняют свои давние мечты, поступают в университеты, начинают заниматься танцами и обретают новые профессии.

Познер отметил, что хотя в России это движение меньше, чем в ряде других стран, оно тоже набирает обороты. По мнению телеведущего, это замечательно.

«Я думаю, что дело не в том, что стало легче жить, а дело в том, что просто изменились представления о том, что можно и чего нельзя. Ведь это всегда результат примера: один это сделал, второй, 20-й и пошло-поехало. Пока у нас это не очень развито, но это будет», – уверен Познер, слова которого приводятся на сайте «Познер Online»

«И сейчас стареют по-другому. Ведь у нас пенсионный возраст у мужчин был 60 лет – это смешно. На самом деле в этом возрасте у человека еще много сил, знаний, он много чего может», – отметил телеведущий. По его словам, есть те, кто мечтает выйти на пенсию, а уже потом отправиться в университет.

«Но, послушайте, во времена Пушкина 60 лет – это был уже совсем старик. Это, конечно, больше ста лет назад, но тем не менее. Я даже помню, когда я был мальчиком, то 50-55 лет – это было уже серьезно», – добавил Познер.

Ранее Познер объяснил жестокость общества к старикам.