Познер объяснил жестокость общества к старикам

Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о том, легко ли быть старым; журналист отметил, что в свои 85 лет находится в хорошей физической форме, и похвалился тем, что «голова продолжает работать».

«Легко ли быть старым? Мне – легко. Думаю, что не всем. Мне легко, потому что я в порядке – физически, очень часто старость сопряжена с болезнями, человек плохо ходит и так далее. Мне легко, потому что у меня голова продолжает работать. Мне легко, потому что я нравлюсь еще, а это очень важно все. Мне легко, потому что я востребован, часто старых людей забывают», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

В целом, считает Познер, быть старым нелегко. Общество, не только в России, «жестоко относится к старикам, не хочет их видеть, предпочитает, чтобы их не было, чтобы они были в каких-нибудь там домах для престарелых», считает журналист.

По словам телеведущего, старики напоминают молодежи о том, «что будет», а об этом «никто особенно думать не хочет». В этом смысле очень нелегко быть старым, заключил Познер.

Ранее Познер раскритиковал россиян за нежелание работать в 55 лет.