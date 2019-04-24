Солист группы Iron Maiden стал почетным доктором университета Хельсинки

Солист британской хеви-метал-группы Iron Maiden Брюс Дикинсон стал почетным доктором философского факультета университета Хельсинки.

Отмечается, что этой чести удостоились девять человек, среди которых значится лауреат Нобелевской премии Бенгт Холмстрем, передает портал Yle.

Философский факультет не является полноценным подразделением университета – это своеобразный надфакультет.

В Хельсинки сохранилось традиционное европейское деление на теологический, юридический, медицинский и философский факультеты; в последний входят гуманитарный факультет, факультет математики и естественных наук, педагогический факультет и факультет фармакологии.

Почетными докторами университета Хельсинки ранее становились президенты Урхо Кекконен, Мартии Ахтисаари, Мауно Койивисто и Тарья Халонен, художник Аксели Галлен-Каллела и композитор Ян Сибелиус.

Церемония назначения состоится 23 мая. Известно, впрочем, что Дикинсон не сможет на ней присутствовать.

Напомним, в 2015 году один из вокалистов британской хэви-метал группы Iron Maiden Блейз Бэйли решил выступить в Крыму.