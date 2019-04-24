Шойгу сообщил о продолжающейся контрабанде нефти из Сирии

В Сирии продолжается контрабанда нефти на неподконтрольных правительству территориях, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«На неподконтрольных правительству Сирии территориях продолжается контрабанда нефти», – заявил Шойгу на Московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС.

Он также представил снимок растянувшегося на километр «нефтяного каравана».

«Встает вопрос – куда уходят вырученные за нефть деньги?» – заметил глава Минобороны.

«Хотя ИГИЛ* («Исламское государство*», запрещена в России) сегодня понес серьезные потери, говорить о победе над терроризмом как таковым еще далеко», – отметил, в свою очередь, секретарь Совбеза России Николай Патрушев на конференции.

По его словам, в мире на данный момент есть около 200 террористических группировок.

«(Они) активно меняют свою тактику, создают «спящие» ячейки, новые каналы финансирования, механизмы распространения экстремистской идеологии и вербовки новых членов», – заключил он.