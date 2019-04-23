Сестра Ким Чен Ына прибыла во Владивосток

Ким Е Чжон – родная сестра председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, занимающая пост заместителя отдела ЦК Трудовой партии Кореи – прибыла во Владивосток для подготовки встречи лидеров России и Северной Кореи, сообщило южнокорейское издание «Чосон ильбо».

По версии издания, «утром 22 апреля Ким Е Чжон вылетела из Пхеньяна во Владивосток, прибыв в Россию раньше Ким Чен Ына для того, чтобы завершить последние приготовления к саммиту», передает ТАСС.

Источники издания утверждают, что во Владивостоке сестра Ким Чен Ына якобы встретилась с секретарем Госсовета КНДР Ким Чхан Соном.

Ранее власти КНДР официально объявили о визите Ким Чен Ына в Россию.

По сообщениям южнокорейских СМИ, Ким Чен Ын хотел бы посетить Россию после неудачного саммита с президентом США Дональдом Трампом. В США встречу лидеров России и КНДР объяснили намерением Путина «утереть нос Трампу».

В Японии визит Ким Чен Ына сочли стремлением КНДР ослабить зависимость от Китая.