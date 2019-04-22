Совфед одобрил повышение пенсий ветеранам войны

В Совете Федерации одобрили предложенный правительством законопроект, изменяющий систему расчета доплат к пенсиям ветеранов Великой Отечественной войны.

Среднее повышение пенсий составит 9,5 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости».

Правительство направит на эти цели в 2019 году 950 млн рублей, в последующие годы – до 1,42 млрд рублей.

Согласно действующему законодательству, участникам войны установлены соответствующие меры соцподдержки, в том числе надбавки, повышения или возможность получения двух пенсий сразу – страховой по старости и по инвалидности. Сейчас у тех, кто уволился с военной или приравненной к ней службы, пенсии рассчитываются из денежного довольствия (оклад по должности, оклад по воинскому званию и ежемесячная надбавка за выслугу лет). С 2012 года при расчете военной пенсии оклад по должности и званию учитывался в размере 54% и, увеличиваясь ежегодно, должен был достичь 100%. К этому моменту размер учитываемого денежного довольствия увеличился до 72,23%.

Законопроектом правительства предложено отменить данные ограничения для участников Великой Отечественной войны для того, чтобы пенсии исчислялись без ограничения размера денежного довольствия. Сообщается, что изменения коснутся фронтовиков, принимавших участие в боевых действиях в составе действующей армии, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в ходе войны. Закон вступит в силу с 1 мая 2019 года.

Ранее в ПФР рассказали, как узнать о полном размере пенсии.