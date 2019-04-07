В ПФР рассказали о способах получения информации о полном размере пенсии

Работающие пенсионеры могут узнать, каким будет полный размер их пенсий двумя способами, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Пока работающие пенсионеры получают выплаты без индексации, которая фиксируется на индивидуальном счете человека в пенсионной системе. Единственным исключением является период с 1 августа каждого года, когда делается перерасчет пенсий работающих пенсионеров за счет отчислений, которые за них производят работодатели, отмечает «Российская газета».

Получить информацию о том, какой будет пенсия у работающего пенсионера, можно двумя способами. Так, можно зайти в личный кабинет на сайте ПФР, где указаны два размера пенсии – нынешней и той, которая будет выплачиваться с учетом прошедших индексаций после увольнения.

Также эту информацию можно получить в любом отделении ПФР.

Пенсия нового размера будет начислена человеку в течение двух-трех месяцев после увольнения, так как ее предстоит еще раз пересчитать с учетом последних отчислений работодателей.

После нового выхода на работу размер пенсии не уменьшится, но последующие индексации снова «заморозятся», отметили в ПФР.

Президент Владимир Путин 1 апреля подписал закон, предполагающий доиндексацию пенсии выше прожиточного минимума.