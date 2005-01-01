Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума

Президент Владимир Путин подписал закон, предполагающий доиндексацию пенсии выше прожиточного минимума.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, сначала будет устанавливаться социальная доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума в регионе, а затем осуществляться индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат. Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат в текущем году.

По словам главы социального комитета Совфеда Валерия Рязанского, выплаты коснутся 3,9 млн человек, передает РИА «Новости».

Путин в послании Федеральному собранию заявил, что индексация пенсий должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума, выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и вернуть людям то, что они недополучили.

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