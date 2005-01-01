Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума

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1 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 14:36  |  vz.ru
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Россияне надувают кредитный пузырь

Первопричина кредитного бума сейчас в латании дыр семейного бюджетаФото: Андрей Махонин/ТАСС
Долговая нагрузка россиян слишком быстро растет и приближается к пику 2014 года, что всерьез беспокоит российский Центробанк. Еще один–два года, и ситуация может оказаться критичной, говорят эксперты. Что же толкает наших сограждан устраивать кредитный бум и как можно их заставить жить по средствам? Подробности...
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США используют крымских татар для новой атаки на Россию

Всего были арестованы 23 крымчанина, подозреваемые в причастности к «Хизб ут-Тахрир» Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Между Россией и США разгорается новый конфликт, в центре которого – крупнейшая операция силовиков против исламистов в Крыму. Делая вид, что Москва преследует «демократических активистов» и «национальные меньшинства», контролируемые американцами СМИ ставят рекорды по вранью и наглости. Зачем им это нужно? И почему это происходит именно сейчас?  Подробности...
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Религиозным призывникам придется отдать священный долг в армии

Российские священники, как правило, сами в свое время отслужили срочную службуФото: Сорокин Донат/ТАСС
Очередной призыв в Вооруженные силы, начавшийся 1 апреля, коснется десятков тысяч человек. Но что делать тем, кто по религиозным соображениям не желает брать в руки оружие или даже уже является священником? Как служат в Российской армии «святые отцы» и как относятся к ним в армиях других стран мира? Подробности...
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У Клинтон появились шансы вернуться в Белый дом в новом статусе

Хиллари Клинтон пока рано сбрасывать со счетовФото: I-Images/Zuma/Global Look Press
В России начали забыть о Хиллари Клинтон, два с лишним года назад проигравшей Дональду Трампу выборы президента США – и совершенно напрасно. Хотя она практически незаметна в публичном пространстве, бывшая госсекретарь оказывает колоссальное влияние как серый кардинал американской политики. Каким образом и к каким высотам она сегодня стремится? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Медовый месяц Зеленского с Украиной будет коротким

Глеб Простаков, журналист
При прочих равных Зеленский станет президентом. Но такая победа обострит и без того звенящий политический кризис в стране. У Зеленского нет своей фракции в парламенте, ему не на кого опереться. Он станет президентом без портфеля. Подробности...
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«Вашингтонское болото» нашло способ сдержать Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Атака на президента последовала с неожиданного направления. Конгресс предпринял ряд действий, направленных на ограничение полномочий главы государства в сфере, которая всегда являлась его исключительной прерогативой – во внешней политике. Подробности...

Как сексуальная революция в США победила «фашизм»

Владимир Можегов, публицист
Если ещё недавно резкие феминистки, веселые геи и защитники прав всевозможных меньшинств вызывали лишь лёгкое удивление добропорядочных граждан, то сегодня эти городские сумасшедшие обратились в монструозную силу. И диктуют нам как жить. Подробности...
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      Дональд Трамп принял Александра Овечкина в Белом доме

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            Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума

               1 апреля 2019, 13:53
            Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
            Текст: Алина Назарова

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            Президент Владимир Путин подписал закон, предполагающий доиндексацию пенсии выше прожиточного минимума.

            Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

            Согласно документу, сначала будет устанавливаться социальная доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума в регионе, а затем осуществляться индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат. Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат в текущем году.

            По словам главы социального комитета Совфеда Валерия Рязанского, выплаты коснутся 3,9 млн человек, передает РИА «Новости».

            Путин в послании Федеральному собранию заявил, что индексация пенсий должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума, выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и вернуть людям то, что они недополучили.  

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