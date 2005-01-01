Путин потребовал изменить индексацию пенсий

Президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, потребовал немедленно индексировать пенсии и ежегодные денежные выплаты сверх уровня прожиточного минимума.

Путин напомнил, что в 2019 году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы, «но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере или снизили ее».

«В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалось гораздо меньше, чем человек ожидал», – отметил президент, подчеркнув, что люди имеют основания чувствовать себя обманутыми.

«Необходимо было учесть все нюансы, однако этого сделано не было, а такого быть не должно. Возникшую несправедливость, а это, безусловно, так и есть, надо немедленно устранить», – поручил российский лидер.

Президент указал, что пенсионные выплаты за первые месяцы 2019 года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили.

Трансляцию выступления Путина ведет RT. Также послание главы государства транслируют «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал.