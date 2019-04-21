Число жертв терактов на Шри-Ланке превысило 200 человек

В результате восьми взрывов на Шри-Ланке погибли более 200 человек, сообщает представитель местной полиции.

«В результате взрывов погибло 207 человек», – передает его слова ТАСС.

В воскресенье в католических церквях и отелях столицы Шри-Ланки Коломбо, а также в ее окрестностях произошло восемь взрывов. Ранее сообщалось о 185 погибших. Известно, что один из взрывов произвел террорист-смертник.

Минобороны страны заявило об установлении организаторов терактов, задержаны семь человек.