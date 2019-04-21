Порошенко не прислушался к собственному призыву прийти на голосование в вышиванке

Президент Украины Петр Порошенко прибыл на избирательный участок в строгом костюме, хотя сам призывал своих избирателей приходить в вышиванках.

Порошенко проголосовал на избирательном участке в Центральном доме офицеров в Киеве. Он опустил бюллетень в урну вместе со своим внуком. Лидера страны окружало плотное кольцо охранников, которые не позволяли приближаться к нему и членам его семьи, передает ТАСС.

«Я горжусь тем, как в этом году организованы выборы. Важно, чтобы во время голосования граждане руководствовались смыслом, потому что не смешно. Сначала, может быть, смешно и весело, но потом, чтобы не было больно», – сказал он.

Он выразил надежду на «мудрость украинского народа».

«Страна» отмечает, что Порошенко прибыл на голосование в обычном костюме, хотя сам ранее призывал всех украинцев приходить на выборы в вышиванке.

Его соперник по выборам Владимир Зеленский также уже проголосовал на выборах.