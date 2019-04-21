Стало ясно, кого на выборах решил поддержать Вакарчук

Украинский певец Святослав Вакарчук, который незадолго до выборов президента страны снял свою кандидатуру, перед вторым туром голосования фактически открыто занял сторону действующего главы государства Петра Порошенко.

«Завтра иду на участок в вышиванке. Приходите и вы! Украина у нас одна!» – написал музыкант в своем Twitter.

При этом с точно таким же призывом выступил и президент Украины Петр Порошенко.

«Друзья, Украина у нас одна! Приходите завтра на участок в вышиванке», – написал он в соцсетях.

Вакарчук и Порошенко не впервые повторяют одни и те же лозунги перед выборами. Так, 27 марта музыкант призывал голосовать «не по приколу» – к тому же призывает украинцев и Порошенко, намекая на то, что его соперник на выборах Владимир Зеленский – шоумен.

Лидер группы «Океан Эльзы» не заявлял открыто о поддержке Порошенко, но после снятия с выборов заявил, что будет работать на победу «проевропейских сил».