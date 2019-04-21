Порошенко помолился перед голосованием в храме ПЦУ

Президент Украины Петр Порошенко перед отправкой на избирательный участок посетил Михайловский Златоверхий собор в Киеве, который является главным храмом так называемой Православной церкви Украины.

Порошенко пришел в собор с женой и сыном, от прихожан их отделило плотное кольцо телохранителей. Службу в храме ведет глава ПЦУ митрополит Епифаний, передает ТАСС.

Отметим, что в день первого тура выборов Порошенко, который ранее был прихожанином канонической Украинской православной церкви Московского патриархата, вместе с секретарем СНБО Александром Турчиновым посетил службу в баптистском храме.

Соперник Порошенко на выборах – Владимир Зеленский – уже проголосовал во втором туре.