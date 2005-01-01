В день выборов президента Украины действующий глава государства Петр Порошенко, который является православным христианином, молился в баптистском храме, где рассказал, как спасал украинских силовиков во время боевых действий в Дебальцево, пишут украинские СМИ.

В воскресенье Турчинов в день своего рождения посетил воскресную проповедь в баптистской церкви «Храм мира». Туда же неожиданно пришел и президент Украины Петр Порошенко со своей супругой, пишет «Страна».

В храме с речью выступил Турчинов, который говорил по-украински, но Библию цитировал на русском языке. В том числе он выступил против «западного учения о гендере», назвав его «наукообразным маразмом» и сравнил с кафедрами научного атеизма в СССР, обрушился на теорию эволюции, якобы «не имеющую научных обоснований».

Порошенко пришел на середине выступления Турчинова и был встречен аплодисментами. При нем Турчинов продолжил толковать Библию, а затем предложил вместе помолиться. После молитвы ведущий пригласил к микрофону президента.

«Слава Иисусу Христу», – поздоровался Порошенко и признался, что давно мечтал послушать проповедь Турчинова.

Также он перечислил случаи, когда «Бог непосредственно вмешивался в дела Украины». Первый раз, считает Порошенко, это произошло в сентябре 2014 года, когда были подписаны первые Минские соглашения, второй раз – во время «дебальцевского котла». Президент Украины заявил, что всю ночь на 15 февраля он «простоял на коленях в молитве, чтобы господь спас наших воинов».

«Именно так и произошло», – заявил президент.

Еще один эпизод «вмешательства Бога», по словам Порошенко, связан с томос об автокефалии для так называемой Православной церкви Украины.

После своей речи Порошенко наградил Турчинова орденом Ярослава Мудрого и остался послушать другие проповеди.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как глупость Петра Порошенко привела к разгрому под Иловайском и Дебальцево.