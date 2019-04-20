В Болгарии пообещали бороться с санкциями против России

Представители «Альтернативы болгарского возрождения» в случае попадания в Европарламент будут выступать против антироссийских санкций, заявила зампред политической партии Любомира Ганчева, выступая на Ялтинском международном экономическом форуме.

«Через месяц пройдут выборы в Европарламент. И я уверена, что наши члены партии пройдут в Европарламент и будут выступать против санкций», – приводит ее слова РИА «Новости».

Ганчева призвала покончить с политикой двойных стандартов.

Выборы в Европарламент пройдут с 23 по 26 мая 2019 года.

В европейских странах растет недовольство антироссийскими санкциями Евросоюза. Так, в австрийских муниципалитетах считают, что санкции против России нанесли ущерб бизнесу страны и многим другим европейским странам.

Кроме того, как сообщалось ранее, ущерб, который был причинен эстонской экономике в результате введенных против России санкций, исчисляется сотнями миллионов евро.