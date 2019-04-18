Ущерб экономике Эстонии от санкций против России оценили в сотни миллионов евро

Ущерб, который был причинен эстонской экономике в результате введенных против России санкций, исчисляется сотнями миллионов евро, сообщил посол России в Таллине Александр Петров.

«Ведущие представители эстонского делового сообщества регулярно выступают в пользу отмены упомянутых ограничений, наносящих огромный ущерб экономике Эстонии, исчисляемый уже сотнями миллионов евро», – сказал он ТАСС.

По словам дипломата, снятие торгово-экономических барьеров способствовало бы повышению интереса деловых кругов обеих стран к более энергичному взаимодействию.

Дипломат напомнил, что в 2014 году товарооборот между Россией и Эстонией составлял порядка 5,3 млрд долларов, «рухнув после введения санкций против России» до 2,7 млрд долларов в 2015 году.

Петров отметил, что визит в Россию президента Эстонии Керсти Кальюлайд может придать импульс сотрудничеству двух стран и заложить основу для подписания соглашений в будущем.

Напомним, в четверг, 18 апреля, в Москве пройдет встреча российского президента Владимира Путина с главой Эстонии Керсти Кальюлайд. В Кремле сообщали, что Путин хочет развеять опасения Таллина относительно безопасности республики.

По словам российского посла, навязываемый Эстонии курс на наращивание военного присутствия Североатлантического альянса и США не способствует стабильности в регионе. «Хотелось бы, чтобы в этом отношении Россия и Эстония лучше понимали друг друга», – отметил он.

Петров также заверил, что Россия будет и впредь выступать за соблюдение прав русскоязычных граждан Эстонии, как того требуют международные документы.

«Показательно, что из 28 тыс. проживающих в Эстонии российских граждан, принявших участие в выборах президента России, 94% отдали свои голоса за Владимира Путина», – обратил внимание российский посол.

В Эстонии продолжается масштабная кампания по ликвидации русскоязычного образования. В стране работают 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается. Высшее образование на русском языке в республике уже свернуто.