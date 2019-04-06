В Кремле назвали цель встречи Путина с президентом Эстонии

Президент Владимир Путин на встрече с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд в Москве хочет развеять опасения Таллина относительно безопасности республики, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В комментарии газете Postimees Песков подчеркнул, что опасения Эстонии относительно якобы имеющейся «российской угрозы» не имеют никаких оснований. «Россия неоднократно подчеркивала, что с нашей стороны нет никаких угроз для соседей. Цель встречи – поближе познакомиться друг с другом и обсудить актуальные вопросы», – сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь отметил, что между соседними странами существует дефицит общения, особенно на высшем уровне. При этом Песков призвал не ждать от встречи конкретных результатов и соглашений.

Напомним, встреча Путина и Кальюлайд в Москве состоится 18 апреля.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Эстония попытается вернуть российских ценителей кильки и шпрот.