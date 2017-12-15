Эстония попытается вернуть российских ценителей кильки и шпрот

Беды эстонских рыбаков, которые не могут продать кильку России, сильно опечалили бывшего мэра Таллина Эдгара Сависаара. Он призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с президентом Владимиром Путиным отмену санкционных запретов. Эстония явно устала от навязанной войны с Россией, из которой российские рыбаки вышли победителями.

«Я прочитал недавно, что в России сожгли 72 тонны кильки из Эстонии, конфискованной таможней в Ивангороде. На это ушло три месяца. Жаль наших рыбаков. Может, хватит уже этих санкций и контрсанкций. Вот и тема для президента Кальюлайд, о чем в Москве поговорить», - написал бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар в Facebook.

На прошлой неделе Управление Россельхознадзора По Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям отчиталось об уничтожении более 70 тонн прибалтийской рыбы. Россия получила запрос Эстонии о проведении встречи глав двух стран и готовится к переговорам. Кальюлайд 18 апреля прибудет в Москву на открытие отреставрированного исторического здания посольства Эстонии.

Не прошло и пяти лет, как Эстония поняла, что введенные против России санкции в угоду США лишь уничтожают ее собственную экономику. Прибалтика оказалась наиболее уязвимой в части последствий от санкций Запада и контрмер России. Ее попытки заставить Евросоюз заплатить им многомиллионные компенсации от нанесенного ущерба, конечно, не увенчались успехом.

Рыболовство в Балтийском море и переработка кильки и салаки в консервы оставались важнейшими источниками доходов. Именно Эстония до 2014 года занимала львиную долю в структуре российского импорта кильки.

Однако из-за российских запретов уже в 2017 году, по данным местного Союза предприятия пищевой промышленности, в стране выжил всего лишь один производитель рыбных консервов. Хотя раньше такие заводы были и в Пярну, и в Виртсу, и в Хаапсалу, и в Таллинне.

Дело в том, что традиционно рыбные консервы, прежде всего, шпроты, пользовались большим спросом именно в СССР. После распада Союза главным рынком сбыта для эстонских и латвийских заводов стала, конечно, Россия, плюс Украина и другие страны СНГ. Западной Европе эта рыба, как и шпроты не особо нужна – там нет исторической культуры ее потребления людьми. В Скандинавии, например, такая мелкая рыба в основном используется в качества корма для животных, что вполне логично, так как с выращиванием кормового зерна там проблем больше, чем с выловом рыбы. Хотя в последнее время и там стали делать продукцию из кильки и салаки для людей – ведь это крайне рентабельный бизнес. При этом, килька, не смотря на свои небольшие размеры и невысокую цену, вполне полезный диетический продукт с высоким содержанием белка и омега 3.

До 2014 года Прибалтика неплохо зарабатывала на российском потребителе. Пока в ответ на западные санкции РФ не пришлось ввести продэмбарго на ряд товаров, в том числе рыбу. Консервы при этом под запрет не попали, но уже в 2015 году Россельхознадзор запретил и их - из-за обнаруженных в консервах опасных веществ, в частности бензапирена, который вызывает рак. Только в конце 2017 году Россельхознадзор частично снял запрет на поставки шпротов из Латвии и Эстонии. Но не для всех, а только для двух предприятий – латвийскому SIA Karavela (№ A013985) и эстонскому DGM Shipping AS (№ 472). Тогда как в Латвии было больше 20 таких заводов.

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Когда Россия только вводила запреты, некоторые били тревогу, что с прилавок российских магазинов скоро вообще исчезнет килька. Однако ничего подобного не случилось. Более того, Россия благодаря этому не только нарастила вылов рыбы, но и увеличила производство шпрот. В итоге уже к 2017 году Россия стала не особо нуждаться в рыбе из Прибалтики.

По данным Росрыболовства, за пять лет объем российского вылова мелкосельдевых видов рыб (включая шпрот, салаку, кильку, анчоус) вырос почти на 80% - с 61 тыс. тонн в 2014 году до более 109 тыс. тонн по итогам 2018 года. Вылова кильки за эти годы почти удвоился – с 32,5 тыс. до 58 тыс. тонн. Причем, значительные объемы мелкосельдевых российские рыбаки добывают не только на Балтике, но и в Крыму на Черном море.

«Наращивание вылова и сопутствующее развитие переработки позволило полностью компенсировать те объемы, которые ранее поступали из-за рубежа»,

– отмечают в пресс-службе Росрыболовства. Предприятия по выпуску шпрот работают на Дальнем Востоке, в Крыму, в Калининградской области и на Каспийском море. «С момента введения санкций большинство отечественных предприятий-переработчиков в разы увеличили выпуск как шпрот, так и рыбных консервов в целом. Так называемую «шпротную программу» можно считать вполне успешной. Мы полностью заместили продукцию из Прибалтики. Количество продукции, выпускаемой отечественными предприятиями, полностью удовлетворяет спрос», – говорит зампред Правления Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

К примеру, по данным Росрыболовства, в Калининградской области – центре производства продукции из шпрот, общий вылов в прибрежной зоне вырос за пять лет в полтора раза – до 46,3 тыс. тонн. А вылов кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки) увеличился почти в два раза – до 39,5 тыс. тонн. И все это перерабатывается на территории самого региона и развозится в магазине по всей России.

Годовой выпуск консервов из шпрот в масле в регионе вырос почти в три раза до 81 млн банок. Увеличились мощности единовременного хранения рыбной продукции. Область получила более 630 млн рублей инвестиций в эту отрасль, и запланированы новые инвестпроекты: строительство малого рыболовного судна, строительство и модернизация цехов для выпуска рыбной продукции и другие. Калининградские шпроты в 2017 году получили государственный знак качества, а в целом калининградская продукция не раз получала награды на выставках.

«Как показывают исследования Роскачества, отечественные шпроты действительно являются продукцией высокого качества, и даже превосходят по данному показателю латвийских и литовских коллег», – говорит Дмитрий Леонов.

Для рынка достаточно того, что мы сейчас вылавливаем, при этом, имеется резерв. «Запасы шпрота на Балтике стабильны, в Азово-Черноморском бассейне по разным видам водных биоресурсов ситуация различается, но при этом ряд мелкосельдевых видов рыб пока недоосваивается, например, тюльки. То есть существует природный резерв для наращивания вылова», – отмечают в Росрыболовстве.

«По мнению ученых, существуют серьезные возможности по наращиванию вылова кильки на Каспии. Есть интерес со стороны астраханских, ростовских рыбаков и из других регионов. По хамсе также идет стабильный рост вылова. Нет оснований опасаться дефицита», – говорит президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. Запасы кильки в Каспийском море большие – 480 тыс. тонн, но ежегодно на Каспии добывается всего 2 тыс. тонн кильки из-за того, что рыба недорогая и промысел низкорентабельный.

«В России не только не существует дефицита мелкосельдевых видов рыб как сырья, а наоборот – стоит задача стимулирования наращивания их вылова, той же кильки в Каспийском море.

Для этого осенью 2019 года планируется начать реализацию государственной поддержки строительства средне- и малотоннажного флота, который как раз нужен для освоения ресурсов южных морей и Балтийского моря», – отмечают в Росрыболовстве. Согласно разработанному Росрыболовством и Минпромторгом механизму, рыболовецким предприятиям государство будет компенсировать 30% от стоимости построенного судна.

Даже если глава Эстонии добьется от России каких-то поблажек в плане поставок кильки или консервов в Россию, то это вряд ли нанесет серьезный вред отечественным рыболовам и производителям. Пробиться на российский рынок спустя столько лет будет крайне тяжело. «Обилие и разнообразие российской продукции на рынке значительно понижает шансы на успех прибалтийских предприятий. Им придется серьезно побороться за место на полке, ведь отечественные производители выпускают продукцию действительно высокого качества, а обилие собственного сырья позволяет им устанавливать доступную для потребителя цену», - говорит Дмитрий Леонов. «В любом случае импортная продукция, даже если она будет открыта для российского рынка, будет стоить с учетом курсовой разницы дорого», – говорит Герман Зверев.

Плюс ко всему переговорная кампания прошла, контракты подписаны, продукт на полках представлен, поэтому появление прибалтийской продукции вряд ли как-то существенно изменит ситуацию на рынке, добавляет Леонов.

Впрочем, к отмене взаимных санкций встреча с президентом Эстонии, конечно, вряд ли приведет – слишком невелика роль этой страны в ЕС. Однако очевидно одно – «жители Эстонии очень устали от всей этой антироссийской ерунды. Они не очень хорошо понимают, почему они должны переживать экономический спад ради каких-то эфемерных политических лозунгов, направленных против России», считает директор Института новейших государства Алексей Мартынов (цитата по RNS).

«Когда Россия ввела ответные санкции против этой соседней страны, экономические ограничения сильно ударили по ее экономике, если не сказать, что разрушили ее, потому что в экономическом смысле Эстония была в значительной степени ориентирована на взаимодействие с соседней большой Россией: это экспорт продукции, транзит и так далее», – говорит Мартынов.

Эстония, как и другие страны Прибалтики потеряли не только российского потребителям их шпрот и рыбы, но и российского покупателя их молочной и другой сельхозпродукции, прибалтийской недвижимости, туристических услуг. Не говоря уже о потере транзитных функций, в том числе, прибалтийскими портами. И вот уже эстонский центробанк бьет тревогу – из-за дефицита рабочей силы и неконкурентоспособности предприятий, эстонскую экономику ждут тяжелые времена. И снижение рыночной доли Эстонии на экспортных рынках лишь отяжеляет ситуацию. И поддержка от ЕС, которой было недостаточно, но частично спасала, с 2020 года иссякнет – субсидии от ЕС резко сократятся. Сначала ЕС лишает Эстонию российских покупателей и инвесторов в недвижимость, а потом и европейских субсидий. Эстония из слабой экономики рискует превратиться в деградирующую. Неудивительно, что эстонский президент просит встречи с Владимиром Путиным.