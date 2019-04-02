В Закарпатье начались протесты против установки забора на границе с Румынией

В Закарпатской области местные жители собрались с протестами против установки забора для противодействия контрабанде, об этом сообщила госпогранслужба Украины.

«В связи с наступлением благоприятных погодных условий и увеличением количества попыток правонарушителей незаконно пересечь границу, пограничники возобновили работы по инженерно-техническому обустройству границы, в том числе с Румынией», – цитирует ведомство УНИАН.

По этим данным, забор начали устанавливать на участке отдела «Деловое».

Ведомство пояснило, что к месту работ приехали около 40 молодых людей, которые потребовали остановить возведение забора. Отмечается, что большинство из собравшихся – местные жители.

Госпогранслужба также добавила, что некоторые из этих граждан попадали в поле зрения пограничников «за нарушение украинского законодательства».

Молодые люди пытаются помешать представителям службы, они перекрыли автодорогу Рахов – Мукачево. К месту собрания вызвали сотрудников Нацполиции.

В феврале в Черновицкой области Украины пограничники открыли огонь по контрабандистам, пытавшимся вывести в Румынию ящики с нелегальными сигаретами.