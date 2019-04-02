Кузнецова назвала причину появления «детей-маугли»

В России «дети-маугли» выпадают из поля зрения системы профилактики, так как люди не хотят обращаться за помощью в специальные органы из-за страха остаться без родительских прав, заявила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Кузнецова заявила, что в данный момент вся помощь нуждающимся семьям заключается «в пакете муки, кульке конфет и приглашении на елку», хотя этого недостаточно, передает «Российская газета».

При этом карательный характер надзорных служб она назвала «тревожной ситуацией».

Омбудсмен отметила, что в России зря был упразднен институт школьных инспекторов, в чьи обязанности входила профилактика чрезвычайных ситуаций в семье.

Она подчеркнула, что сейчас работа со сложными семьями заключается не в предотвращении проблемы, а в ее коррекции, и государственные воспитательные программы, на ее взгляд, оторваны от жизни.

Кузнецова также раскритиковала позицию органов, которые видят в запрете «негативного контента» возможность решения потенциальных проблем.

«Вместо того чтобы развивать и поддерживать позитивное, мы сосредотачиваемся на ограничении негативного», – заявила она.

Напомним, в московской квартире среди кучи мусора была найдена плачущая девочка с вросшим в шею украшением. Поначалу ребенок не разговаривал, девочка начала произносить отдельные слова лишь через некоторое время в больнице.

По мнению врачей, она сможет догнать сверстников по уровню развития при регулярных занятиях.

Мать ребенка арестовали за «покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии». На минувшей неделе ей предъявили обвинение.

Позже у девочки-маугли нашлась тетя; женщина выразила готовность взять ее к себе и воспитывать вместе с родной дочкой.