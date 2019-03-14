Врачи дали прогноз по развитию девочки-маугли из Москвы

Медики не исключают, что найденная в московской квартире девочка-маугли сможет догнать сверстников по умственному развитию, но ей необходимы регулярные занятия, сообщил главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач детской городской клинической больницы им. Башляевой Исмаил Османов.

По словам Османова, есть надежда, что девочка нагонит сверстников по умственному развитию, но «надо с ней заниматься», передает ТАСС.

Он добавил, что в больнице ребенок проходит комплексные медицинские обследования и лечение, а также психологическую реабилитацию – получает помощь психологов, дефектологов, неврологов и других специалистов.

Главврач отметил, что для реабилитации девочки будут привлечены лучшие специалисты, которые работают с детьми, имеющими проблемы социального развития.

«У органов опеки есть специальные программы, психологи, которые этим занимаются, они к нам тоже приходили, в Москве есть центр патологии речи. Сейчас стационарный этап завершим, в процессе него мы тоже занимаемся психологической реабилитацией девочки, важно продолжать это непрерывно, но осторожно, чтобы не создавать лишний стресс. Будем привлекать всех специалистов», – добавил врач.

Османов рассказал также, что девочка чувствует себя хорошо, приучается к водным процедурам, «ручки сама моет»; ей удается идентифицировать в книгах предметы, она «живо всем интересуется».

«Сотрудники больницы стали для нее родными, она с удовольствием с ними контактирует, потихоньку социализируется», – сказал главврач, добавив, что родственники за девочкой не обращались.

Напомним, девочку нашли среди куч мусора в одной из московских квартир. В шею ребенка вросла резинка, которую удалили хирургическим путем.

Позже стало известно, что девочка начала говорить.

Мать девочки-маугли арестовали. Женщина пыталась оправдаться за состояние дочери.

Также следователи возбудили уголовное дело о халатности работников органов социальной защиты и полиции.