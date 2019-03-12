Мать «девочки-маугли» оправдалась за состояние дочери

Мать пятилетней девочки, найденной в груде мусора в московской квартире, попыталась оправдаться за состояние дочери.

В интервью перед началом процесса в Савеловском суде женщина назвала свалку, в которую превратилось их жилище, провокацией, передает «Московский комсомолец».

«У нее был только шрамик», – так описала женщина вросшую в шею девочки резинку.

«Она прекрасно знает азбуку, это ее любимая книга», – заявила мать в ответ на вопросы, почему девочка не может разговаривать.

Также она сообщила, что несколько лет назад отец ребенка был осужден на 10 месяцев и исчез. По ее мнению, он мог уехать в другую страну.

Женщина добавила, что скучает по дочери и хочет ее увидеть. Она рассказала, что год назад девочка разговаривала с участковым, который посетил семью «по навету соседей», которые жаловались, что мать употребляет наркотики и алкоголь.

Она сама категорически отрицает, что употребляет эти вещества.

Корреспондент издания отметил, что женщина грамотно строит предложения, внешне выглядит адекватно и держится вполне уверенно. При этом женщина плохо слышит левым ухом.

Напомним, девочку нашли среди куч мусора в одной из московских квартир. В прессе ее окрестили «маугли», поскольку ребенок несколько дней не разговаривал.

В шею ребенка вросла резинка, которую пришлось удалить хирургическим путем. Главврач больницы, где содержится девочка, сообщил, что девочка через некоторое время начала говорить.

В связи с расследованием покушения на убийство девочки следователи возбудили уголовное дело о халатности работников органов социальной защиты и полиции.