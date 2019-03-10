СМИ: В Москве нашли девочку-маугли с вросшим в шею проводом

Сотрудники МЧС обнаружили в одной из квартир на Ленинградском шоссе в Москве пятилетнего ребенка, который живет среди мусора; в шею девочки, которая не умеет разговаривать, врос провод, сообщают СМИ.

Утверждается, что девочка жила в «берлоге» из мусора, раскиданного по квартире. У ребенка гнойный отит, она громко плакала. В шею девочки врос провод. Где ее родители – неизвестно, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Mash.

Ребенка доставили в больницу, вросший в шею провод удалили хирурги.

Сообщается, что полиция задержала мать девочки, которой 47 лет. Утверждается, что она работает финансовым консультантом и опрятно выглядит. Ей могут назначить психическую экспертизу.