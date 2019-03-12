Девочка-маугли из Москвы начала говорить

Спасенная из заточения в московской квартире девочка начала разговаривать, об этом сообщил главврач Детской клинической больницы имени Башляевой, где находится ребенок, Исмаил Османов.

«Она делает все, что ей говорят. Показывает на кукле глазки, нос, уши. У себя показывает. Она все понимает. Но, видимо, в результате стресса острого или хронического она временно перестала говорить. Сейчас мы активно работаем с ней. Отдельно какие-то слова она уже стала произносить. На имя она откликается. Улыбается, никого не пугается», – рассказал Османов радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что у ребенка не наблюдалось недостатка питания, девочка, по его словам, не боится приборов, но боится принимать душ.

«Физическое состояние у нее сейчас ближе к удовлетворительному. У нее были признаки респираторной инфекции. Каких-то серьезных изменений внутренних органов нет», – отметил главврач.

Он добавил, что с ребенком будет проводиться психологическая реабилитация, ее разместят в санатории.

Также Османов рассказал о вросшем в шею девочки украшении.

«Кусочек этой резинки действительно врос в кожу. Сейчас ее удалили хирургическим путем. Там уже раны нет, все заживает. Признаков насильственных действий не было. Это не похоже на какое-то удушение. Девочка была не очень ухожена, и на фоне отсутствия гигиены это привело к тому, что резинка буквально въелась в кожу», – отметил он.

Напомним, ребенка обнаружили в одной из московских квартир живущую среди мусора пятилетнюю девочку, которая не умеет разговаривать. В шею ребенка вросло украшение. По сообщениям соседей, 47-летняя мать ребенка отсутствовала дома несколько дней.

Сейчас мать девочки задержана, ее допрашивают следователи. Ребенка доставили в реанимацию. В связи с расследованием покушения на убийство девочки следователи возбудили уголовное дело о халатности работников органов социальной защиты и полиции.

Председатель комиссии Общественной палаты Диана Гурцкая прокомментировала газете ВЗГЛЯД ситуацию с девочкой.