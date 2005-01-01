По инциденту с девочкой-маугли в Москве завели дело на работников соцзащиты и полиции

В Москве в ходе расследования покушения на убийство пятилетней девочки возбудили уголовное дело о халатности работников органов социальной защиты и полиции, сообщил источник.

Сотрудники полиции и местного отдела соцащиты населения длительное время не проверяли условия проживания девочки и исполнения ее 47-летней матерью Ириной Гаращенко родительских обязанностей, передает «Интерфакс».

Как сообщает «РИА Новости», дело девочки-маугли поставлено председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным на контроль центрального аппарата СК. В настоящее время ребенок в реанимации.

Ирина Гаращенко заявила, что она мать-одиночка, поэтому вынуждена оставлять девочку одну, когда уходит на работу. Также женщина рассказала, что планировала продать квартиру, чтобы погасить долги по кредитам и коммунальным платежам, и переехать с дочкой на время к своему знакомому.

Напомним, ребенок был найден в одной из квартир на Ленинградском шоссе. Девочка была обнаружена среди мусора, при этом в ее шею врос провод.

Ситуацию газете ВЗГЛЯД прокомментировала председатель комиссии Общественной палаты Диана Гурцкая.