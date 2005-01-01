Гурцкая прокомментировала инцидент с девочкой-маугли в Москве

«О том, что происходит в чужой семье, посторонние люди не знают: мама зашла в квартиру, закрыла за собой дверь и все», – заявила газете ВЗГЛЯД председатель комиссии ОП Диана Гурцкая, комментируя инцидент с обнаружением девочки-маугли, жившей в антисанитарных условиях в запертой квартире на Ленинградском шоссе.

«Эта ситуация сформировалась не за один день, предполагаю, что эта история длилась годами. Неясно, куда смотрел участковый полиции, да и когда рождается ребенок, к нему из поликлиники обязательно приходит педиатр», – заметила председатель комиссии ОП по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

Общественница считает, что настораживающие моменты определенно присутствовали и можно было забить тревогу раньше, однако винить кого-то в том, что этого не произошло, Гурцкая считает неправильным.

«Ни опеку, ни педиатрию, ни соседей винить нельзя. Что по большому счету они могут знать? О том, что происходит в чужой семье, посторонние люди не знают: мама зашла в квартиру, закрыла за собой дверь и все», – заметила собеседница.

По мнению Гурцкой, вопросы «как такое возможно?» и «как такое произошло?» нужно задавать в первую очередь маме девочки и ее родственникам.

«Неужели не было ни одного родственника, кто мог бы поинтересоваться этой семьей? Неужели она смогла так завуалировать ситуацию, чтобы никто ни о чем не догадывался?» – недоумевает Гурцкая.

Общественница считает: для того чтобы установить, что происходит с матерью ребенка, ей необходим медицинский осмотр. «Если в ее состоянии есть клиническая составляющая, то это один вопрос. А если проблемы с психическим здоровьем не подтвердятся, то меры будут принимать соответствующие органы», – подчеркнула Гурцкая.

«Страшно представить, сколько пришлось пережить этой маленькой девочке, но даже при настороженности окружающих мы никогда не можем быть до конца уверены в том, что происходит в чужой семье», – констатировала общественница.

Напомним, в одной из квартир на Ленинградском шоссе сотрудники МЧС обнаружили пятилетнего ребенка. Не умеющая разговаривать девочка-маугли находилась одна среди мусора, в ее шею врос провод.

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