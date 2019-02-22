В Кирове арестовали женщину, оставившую трехлетнюю дочь умирать без еды и воды

В Кирове на два месяца заключили под стражу мать трехлетней девочки, которую обнаружили мертвой в квартире за запертой дверью.

«Мать девочки заключена под стражу на два месяца на время следствия», – приводит ТАСС слова пресс-службы Следственного комитета по Кировской области.

Согласно результатам экспертизы, девочка могла умереть от обезвоживания. Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин рассказал, что мать ребенка 1997 года рождения, предположительно, ушла в гости к знакомой и отсутствовала дома с 13 по 20 февраля, при этом перед выходом из дома она перекрыла краны в квартире.

Шабардин также рассказал, что девочка умирала медленно без еды и воды. По данным СМИ, от голода она ела найденный в квартире стиральный порошок.

Напомним, тело девочки обнаружила в квартире бабушка, которая пришла поздравить внучку с трехлетием. Матери ребенка предъявлено обвинение по статье «Убийство малолетнего с особой жестокостью».